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Лига чемпионов

Уткин указал на ошибку «Баварии»

20 Апреля 2023 • 14:32 Комментировать
Бавария
1:1
Манчестер Сити
окончен

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Сити» (0:3, 1:1) на стадии 1/4 финала. Незадолго до этих матчей мюнхенцы резко сменили тренера, не увидев прогресса при Юлиане Нагельсманне. Молодой специалист был отправлен в отставку, а на его место пришёл Томас Тухель.

Известный журналист Василий Уткин считает, что «Бавария» ошиблась с решением о смене рулевого.

«Зря «Бавария» психанула со сменой тренера. Ведь именно психанули», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Если идеолог смены тренера спортдиректор Салихамиджич, полагаю, у него скоро начнётся длительный отпуск. Кстати, вполне заслуженный», - добавил журналист.

Теперь «Бавария» сосредоточится на чемпионате Германии, где она лидирует, опережая вторую дортмундскую «Боруссию» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Василий Уткин
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