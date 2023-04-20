Уткин указал на ошибку «Баварии»

«Бавария» вылетела из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Сити» (0:3, 1:1) на стадии 1/4 финала. Незадолго до этих матчей мюнхенцы резко сменили тренера, не увидев прогресса при Юлиане Нагельсманне. Молодой специалист был отправлен в отставку, а на его место пришёл Томас Тухель.

Известный журналист Василий Уткин считает, что «Бавария» ошиблась с решением о смене рулевого.

«Зря «Бавария» психанула со сменой тренера. Ведь именно психанули», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

«Если идеолог смены тренера спортдиректор Салихамиджич, полагаю, у него скоро начнётся длительный отпуск. Кстати, вполне заслуженный», - добавил журналист.

Теперь «Бавария» сосредоточится на чемпионате Германии, где она лидирует, опережая вторую дортмундскую «Боруссию» на два очка.