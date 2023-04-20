Уткин: «Какой же бедолага Упамекано, мы можем его потерять»

Футбольный блогер и журналист Василий Уткин поделился мнением об игре защитника мюнхенской «Баварии» Дайо Упамекано во вчерашнем поединке ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». В прошедшей встрече француз допустил несколько ошибок.

«Какой же бедолага Упамекано. Мы его реально можем ведь потерять. Это могучий удар по личности. При этом Тухель-то прав, доверяя. Но парень попал под отбойный молоток», - гласит сообщение Уткина в социальных сетях.

Ответный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» прошел в Мюнхене и завершился вничью со счетом 1:1. В полуфинал прошел английский клуб, где встретится с мадридским «Реалом».