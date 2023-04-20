Капелло оценил игру Хвичи против «Милана»

Итальянский специалист Фабио Капелло, поработавший в сборной России и мадридском «Реале», высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Как бы я мог оценить Хвичу в игре с «Миланом»? Он провел хороший матч», - передает слова наставника «Спорт-Экспресс».

Матч в Неаполе завершился вничью со счетом 1:1. В этой встрече Хвича не реализовал пенальти.

По сумме двух матчей «Милан» победил «Наполи» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. За выход в финал «россонери» поборются с «Интером».