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Лига чемпионов

Баллак - о руке Упамекано: «Если это пенальти, футбол можно закрывать»

20 Апреля 2023 • 10:59 Комментировать (3)

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак остался недоволен решением судьи Клемана Тюрпена назначить пенальти в ворота мюнхенской «Баварии» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Арбитр указал на точку после попадания мяча в руку защитника Дайо Упамекано.

«Если это пенальти, то футбол можно закрывать», - передает слова Баллака DAZN.

К 11-метровой отметке подошел нападающий «горожан» Эрлинг Холанн, но не сумел реализовать попытку. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с мадридским «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Михаэль Баллак
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Комментарии (2)
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FORZAYOU
20 Апреля 2023 в 11:47
Баллак из комы вышел??? Так уже играют с 2018года минимум
pol-black
20 Апреля 2023 в 11:22
ну так пусть закрывает. для себя. без его мнения обойдёмся.
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