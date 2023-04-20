Баллак - о руке Упамекано: «Если это пенальти, футбол можно закрывать»

Бывший полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак остался недоволен решением судьи Клемана Тюрпена назначить пенальти в ворота мюнхенской «Баварии» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Арбитр указал на точку после попадания мяча в руку защитника Дайо Упамекано.

«Если это пенальти, то футбол можно закрывать», - передает слова Баллака DAZN.

К 11-метровой отметке подошел нападающий «горожан» Эрлинг Холанн, но не сумел реализовать попытку. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с мадридским «Реалом».