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Лига чемпионов

Гримальдо прокомментировал ничью с «Интером»

20 Апреля 2023 • 08:43 Комментировать

Фланговый защитник лиссабонской «Бенфики» Алекс Гримальдо высказался о ничейном результате поединка против миланского «Интера» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

«Мы очень хотели выйти в полуфинал. Но у нас это не получилось, хоть команда и отдала все силы. Важно то, что даже при счете 1:3 «Бенфика» продолжала сражаться и пыталась добиться хорошего результата. В итоге мы наиграли на ничью», - передает слова Гримальдо пресс-служба УЕФА.

По сумме двухматчевого противостояния «Бенфика» уступила «Интеру» со счетом 3:5. В полуфинале «нерадзурри» встретятся с «Миланом».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Алехандро Гримальдо
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