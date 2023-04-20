Де Брёйне и Леау претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

На официальном сайте УЕФА названы претенденты на звание лучшего футболиста недели по итогам ответных матчей ¼ финала Лиги чемпионов.

На индивидуальную награду претендуют четыре игрока: Федерико Вальверде («Реал»), Рафаэл Леау («Милан»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити») и Лаутаро Мартинес («Интер»).

Напомним, что на этой неделе «Реал» обыграл «Челси» (2:0), «Милан» разошелся миром с «Миланом» (1:1), «Манчестер Сити» расписал ничью с «Баварией» (1:1), а «Бенфика» сыграла вничью с «Интером» (3:3).

Лучший игрок недели будет определен по итогам голосования на официальном сайте УЕФА.