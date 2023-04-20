Корреа: «Интер» может многого добиться»

Вингер миланского «Интера» Хоакин Корреа высказался о ничейном результате поединка против лиссабонской «Бенфики» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:3.

«Мы счастливы. «Интер» хотел выйти в полуфинал Лиги чемпионов и заслуженно прошел туда. Команда билась даже тогда, когда все складывалось не так, как нам хотелось. Если мы продолжим так играть, то сможем многого добиться. Хотим завершить сезон на мажорной ноте», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «Интер» одолел «Бенфику» со счетом 5:3. За путевку в финал Лиги чемпионов «нерадзурри» поборются с «Миланом».