Оуэн: «Интер» может выиграть Лигу чемпионов»

Бывший нападающий сборной Англии и «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о ничейном результате ответного матча против лиссабонской «Бенфики» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

«Меня поразили некоторые моменты. Было несколько отличных голов в этом матче. И вообще, это был крутой поединок. «Интер» способен одолеть «Милан». Не исключаю, что «нерадзурри» выиграют Лигу чемпионов», - передает слова Майкла пресс-служба УЕФА.

По сумме двухматчевого противостояния «Интер» победил «Бенфику» со счетом 5:3. За путевку в финал Лиги чемпионов команда Симоне Индзаги поборется с «Интером».