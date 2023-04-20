Форвард «Бенфики» Рамуш подвёл итоги матча против «Интера»

Форвард лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш высказался о ничейном результате ответного поединка против миланского «Интера» в ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 3:3.

«Результат первого матча был определяющим. Мы играли лучше и могли одержать победу в Милане. «Бенфика» хотела забить первой, но по итогу всегда гналась за результатом. Ничья была важна для нас, чтобы прервать череду неудач. Но в конечном счете это больше похоже на поражение, ведь мы вылетели», - передает слова Гонсалу пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей «Бенфика уступила «Интеру» с общим счетом 3:5.