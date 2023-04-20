Кан оценил игру «Баварии» против «Манчестер Сити»

Гендиректор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался насчет выступления команды в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1).

«Если говорить в целом, то это было сильное выступление. «Бавария» поставила карту все, но этого было недостаточно. По поводу Бундеслиги у меня нет переживаний. Нам не хватает центрфорварда? Сегодня мы видели игру одного, но он был в составе соперников. Таким «девяток», как Роберт Левандовски, единицы», - передает слова Кана Bayern & Germany.

«Бавария» проиграла «Манчестер Сити» по сумме двух матчей с общим счетом 1:4. В полуфинале «горожане» сыграют против мадридского «Реала».