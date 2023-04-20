В «Баварии» довольны матчем против «Манчестер Сити»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о прошедшем матче против «Манчестер Сити» в ¼ финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Бавария» провела отличный поединок, несмотря на то, что судейство было очень плохим. Мы должны были забивать больше голов. Мы коллективно планировали состав на нынешний сезон, в этом принимал участие весь тренерский штаб. Хотим заняться усилением состава грядущим летом», - приводятся слова функционера в соцсетях инсайдера Керри Хау.

По сумме двух матчей «Бавария» уступила «Манчестер Сити» с общим счетом 1:4. В полуфинале «горожане» сыграют против мадридского «Реала».