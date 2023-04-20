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Лига чемпионов

В «Баварии» после вылета из ЛЧ заявили о правильности смены Нагельсманна на Тухеля

20 Апреля 2023 • 07:35 Комментировать

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер высказался о вылете команды из Лиги чемпионов. На стадии ¼ финала турнира немецкий коллектив проиграл по сумме двух матчей «Манчестер Сити» (0:3, 1:1).

«Было видно, что нам не хватало игрока, который решил бы ситуацию в атаке. Можно предположить, что мы усилим команду летом. Это поможет нам конкурировать в Лиге чемпионов.

Поменял бы я прямо сейчас Нагельсманна на Тухеля? Конечно. Развитие команды под руководством Юлиана показало, что потенциал не был реализован на поле», - передает слова Хайнера Bayern&Germany.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет против мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Герберт Хайнер
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