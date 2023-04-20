Онана: «Интер» показал хороший футбол против сильного соперника»

Вратарь миланского «Интера» Андре Онана высказался касательно результата ответного поединка против лиссабонской «Бенфики» в рамках ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы довольны своим выступлением. «Интер» показал хороший футбол против сильного соперника. Нам удалось продемонстрировать, что мы хорошая команда. Выложились по максимуму. Не стоить бояться кого-то, если ты играешь за «Интер». У меня лучшие партнеры. Я играю за отличный клуб», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча завершилась результативной ничьей со счетом 3:3. В первом матче «Интер» победил 2:0.