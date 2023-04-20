Тухель раскритиковал судью ответного матча с «Манчестер Сити»

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о работе судей в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«В этом матче не на уровне были две вещи – судья и поле. Я бы оценил работу рефери самой худшей оценкой. Я не видел нарушения в наказании, которое он выписал нашей команде», - передает слова специалиста Bayern & Germany.

В концовке первого тайма главный судья матча Клеман Тюрпен назначил пенальти в ворота «Баварии», который не смог реализовать нападающий «горожан» Эрлинг Холанн.

В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с мадридским «Реалом».