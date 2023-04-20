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Тухель: «Мы держали «Манчестер Сити» на крючке в обоих матчах»

20 Апреля 2023 • 02:11 Комментировать
Бавария
1:1
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что его команде не хватило удачи в противостоянии с «Манчестер Сити».

Четвертьфинальная дуэль завершилась триумфом английского коллектива с общим счётом 4:1. Выездной для «Баварии» матч завершился поражением со счётом 0:3, а в Мюнхене команды расписали ничью – 1:1.

«Думаю, «Манчестер Сити» снова был у нас на крючке. Увы, как и на прошлой неделе, нам не хватило удачи в решающих моментах. Я очень доволен нашим выступлением.

Мы встретились с лучшей и самой подготовленной командой Европы, и мы держали такого соперника на крючке за обе ноги. Разница заключалась лишь в уверенности в себе и текущей форме. Не думаю, что счёт отражает содержание игр», – заявил в интервью DAZN Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Томас Тухель
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