Киммих – о вылете из Лиги чемпионов: «Мы не можем винить Тухеля»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался в защиту рулевого команды Томаса Тухеля.

Мюнхенский клуб решился на тренерскую перестановку незадолго до первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Итог противостояния – 1:4 в пользу английского гранда.

«Трудно сказать, как всё сложилось бы при другом тренере. Думаю, с Тухелем у нас ещё будет много хорошего. Он оказался в трудной ситуации, возглавив команду прямо перед важнейшими матчами.

Мы, игроки, не должны искать оправдания и винить в неудачах тренера или кого-то ещё. На поле выходим мы, и именно мы отвечаем за происходящее там», – цитирует Bayern & Germany Киммиха, высказавшегося после ответного матча (1:1).