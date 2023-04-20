Димарко – о выходе «Интера» в полуфинал: «Мы хотим переписать историю»

Левый защитник «Интера» Федерико Димарко ответил на вопросы журналистов после матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:3).

«Нерадзурри» выиграли первый поединок, прошедший на прошлой неделе, со счётом 2:0, благодаря чему отпраздновали выход в полуфинал – первый за 13 лет для клуба.

«Мы очень счастливы. «Интер» не был в полуфинале очень давно, и теперь нам остаётся сделать всего один шаг до главного матча. Нечасто выпадает шанс выиграть Лигу чемпионов, мы хотим переписать историю.

Сейчас нам нужно сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии, а уже затем подумаем о полуфинальных встречах с «Миланом», – высказался в интервью Sky Sport Димарко.