Дюмфриз: «Милан» - особый соперник»

Вслед за «Миланом» путевку в полуфинал Лиги чемпионов оформил и его вечный оппонент - миланский «Интер». Команда Симоне Индзаги смогла разобраться с лиссабонской «Бенфикой» п сумме двух матчей. Защитник команды Дензель Дюмфриз прокомментировал итоги матча и будущее противостояние.

- Удивительное чувство. Удивительно все то, что нам уже удалось сделать. Теперь мы сыграем с «Миланом» в полуфинале, это будет особое противостояние. Ждем его с нетерпением, - цитирует слова Дюмфриза BT Sport.

Напомним, что «Милан» и «Интер» автоматически поставят свой совместный рекорд, сыграв в полуфинале ЛЧ.