Шмидт – о вылете «Бенфики»: «Я доволен своей командой»

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт высказался после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Интера» (3:3).

Лиссабонцы уступили в родных стенах в первой встрече (0:2), что в итоге и решило судьбу путёвки в полуфинал.

«Мы с самого начала показали, что способны пройти, поэтому очень разочарованы. После первого пропущенного гола ситуация стала совсем сложной, но игроки проявили характер. Наша команда провела два хороших матча против «Интера», что заслуживает похвалы, учитывая уровень соперника. К сожалению, судейские решения явно сыграли против нас, но обойдёмся без оправданий. Я доволен своими игроками», – заявил на послематчевой пресс-конференции Шмидт.