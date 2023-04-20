Бернарду Силва: «Эрлинг - особый игрок»

Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал выступления своего норвежского товарища по команде Эрлинга Холанна, который стал автором очередного гола, на сей раз в Мюнхене, поразив ворота «Баварии». В результате «Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов - самого престижного турнира в европейском футболе.

- Эрлинг - особый игрок. У нас в команде таких, как он, еще не было. Ему не нужно много шансов. Он может, как тень, провести на поле 85 минут, а затем один раз прикоснуться к мячу и забить. Когда у вас есть такой игрок, то вы играете много увереннее, - цитирует слова Силвы BT Sport.