Сане – о вылете «Баварии»: «Сегодня мы отлично сыграли, «Манчестер Сити» пришлось тяжело»

Вингер «Баварии» Лерой Сане побеседовал с журналистами после ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (1:1).

Ничейный исход не устроил мюнхенцев, поскольку в первом матче «горожане» взяли верх со счётом 3:0.

«Мы провели сильную игру, и я знаю, что должен был реализовать свой шанс. Мне тяжело с этим смириться. Мы контролировали игру, выиграли центр, и хотелось бы мне узнать, как всё сложилось бы, если бы я забил...

Мы оказали серьёзное давление на «Манчестер Сити», но трудно на что-то рассчитывать, когда проигрываешь в первом матче со счётом 0:3. Я горжусь нашим сегодняшним выступлением. Теперь нужно сосредоточиться на Бундеслиге», – сказал в интервью BT Sport Сане.