Лаутаро: «Мы вернули «Интер» туда, где он должен быть»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями после выхода команды в полуфинал.

Коллектив Симоне Индзаги переиграл португальскую «Бенфику» с общим счётом 5:3. В сегодняшнем ответном матче команды забили друг другу по три гола, а Мартинес стал автором второго мяча «Интера».

«Я очень счастлив и горжусь тем, что представляю такой замечательный клуб, – высказывается аргентинец. – Я играю в футбол для того, чтобы выигрывать все возможные трофеи. «Интер» много лет не выступал в полуфинале, и теперь нам удалось вернуть клуб туда, где он заслуживает быть», – цитирует Football Italia Мартинеса.

Соперником «нерадзурри» по полуфиналу станет «Милан».