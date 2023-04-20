Гвардиола: «Первый тайм складывался непросто»

«Манчестер Сити» выстоял в игре с «Баварией», английский клуб использовал свое преимущество в три мяча в первом матче и выиграл общее противостояние, выбравшись в полуфинал. Наставник клуба Хосеп Гвардиола прокомментировал итоги матча, он посетовал на то, что в первом тайме его команде было непросто.

- Первый тайм был непростым. Упамекано и Коман создавали большие проблемы. Гол Эрлинга был очень хорошим. Он так молод, но уже так опытен. Второй тайм вообще был много лучше. Теперь мы снова в полуфинале Лиги чемпионов, в третий раз подряд. Мы все выдохлись, не знаю, как успеем восстановиться к полуфиналу Кубка Англии в субботу, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.