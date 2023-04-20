Индзаги – о выходе «Интера» в полуфинал: «Мы это заслужили»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном противостоянии с «Бенфикой».

«Нерадзурри» победили в выездном матче (2:0), а сегодня добились ничьей в родных стенах (3:3). Таким образом, «Интер» сыграет в полуфинале впервые с 2010 года.

«Особенный вечер для нашего клуба, мы очень счастливы. Мы заслужили это, обыграв команду, которая до встречи с нами проиграла всего дважды за весь сезон. Мы уже в полуфинале, но мы проложим все усилия, чтобы продолжить следовать к мечте. Команда много работает ради таких вечеров, как сегодняшний», – заявил в интервью Amazon Prime Video Italia Индзаги.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет против «Милана».