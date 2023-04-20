Гвардиола вышел в полуфинал ЛЧ в десятый раз в карьере тренера, это рекорд турнира

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола минувшим вечером пробился в полуфинал Лиги чемпионов в качестве тренера в десятый раз в карьере. Фактом делится Opta.

Правда, в шести из девяти предыдущих полуфиналов испанец со своими командами вылетал. Всего Гвардиоле удавалось взять трофей будучи тренером два раза – в 2009 и 2011 годах, когда он находился у руля «Барселоны».

Ближайшим преследователем Гвардиолы является Карло Анчелотти – итальянский специалист девять раз выводил свои команды в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, «Манчестер Сити» по сумме двух четвертьфинальных матчей одолел «Баварию» - 4:1. Сегодняшняя игра в Мюнхене закончилась ничьей – 1:1.