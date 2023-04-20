Бернарду Силва: «Хотим отомстить «Реалу»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мыслями после выхода команды в полуфинал.

В четвертьфинале «горожане» оказались сильнее «Баварии» (4:1 по сумме двух встреч). Ответный поединок, прошедший в Мюнхене, завершился со счётом 1:1.

«До февраля нам не удавалось достичь своей лучшей формы, а теперь мы очень стабильны. Мы чувствуем, что у нас хорошие шансы добиться успеха во всех трёх турнирах. Очень важно продолжать играть в том же духе, побеждать и набираться уверенности.

Месть «Реалу»? Надеюсь, нам это удастся. Мы определённо настроены на это, но будет непросто», – цитирует BBC португальца.

Напомним, что в прошлом году именно «Реал» выбил «Манчестер Сити» на стадии полуфинала.