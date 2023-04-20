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Бернарду Силва: «Хотим отомстить «Реалу»

20 Апреля 2023 • 00:33 Комментировать (1)
Бавария
1:1
Манчестер Сити
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мыслями после выхода команды в полуфинал.

В четвертьфинале «горожане» оказались сильнее «Баварии» (4:1 по сумме двух встреч). Ответный поединок, прошедший в Мюнхене, завершился со счётом 1:1.

«До февраля нам не удавалось достичь своей лучшей формы, а теперь мы очень стабильны. Мы чувствуем, что у нас хорошие шансы добиться успеха во всех трёх турнирах. Очень важно продолжать играть в том же духе, побеждать и набираться уверенности.

Месть «Реалу»? Надеюсь, нам это удастся. Мы определённо настроены на это, но будет непросто», – цитирует BBC португальца.

Напомним, что в прошлом году именно «Реал» выбил «Манчестер Сити» на стадии полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Бернарду Силва
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Комментарии (1)
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ColFor
20 Апреля 2023 в 01:00
Один египетский паренёк уже несколько раз грозился отомстить, но каждый раз вылетает с треском. Так что вывод простой - Силва зря сказал эти слова)
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