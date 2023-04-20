Впервые в истории «Милан» и «Интер» сыграют пять раз за сезон

Итальянские клубы «Милан» и «Интер» пробились в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы, «Милан» вышел туда вчера, «Интер» сделал это буквально час назад, успешно сыграв с «Бенфикой».

И теперь данные команды сыграют в четвертый и в пятый раз между собой в этом сезоне. Помимо двух встреч в чемпионате, в которых клубы обменялись победами, была еще встреча в рамках Суперкубка Италии - в ней «Интер» разгромил со счетом 3:0 «Милан».

Как оказалось, еще никогда ранее в истории своего противостояния «Милан» и «Интер» не встречались целых пять раз за один-единственный сезон.