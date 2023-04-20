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Лига чемпионов

«Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 13 лет

20 Апреля 2023 • 00:26 Комментировать
Милан
...
Benfica/Inter
09.05 22:00

Миланский «Интер» минувшим вечером сыграл вничью с «Бенфикой» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 3:3. Однако такого результата миланцам хватило, чтобы пройти в следующую стадию турнира с общим счётом 5:3.

Таким образом, «Интер» впервые за 13 лет шагает в полуфинал Лиги чемпионов. В последний раз до 19 апреля 2023 года «нерадзурри» это удавалось в 2010 году. Тогда в четвертьфинале миланцы разобрались с московским ЦСКА (2:0 по сумме двух матчей) и пробились в полуфинал, где встретились в «Барселоной», обыграв каталонцев с общим счётом 3:2. А в финале турнира уверенно победили мюнхенскую «Баварию» - 2:0. Тренировал «Интер» тогда Жозе Моуриньо.

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

 

 

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Интер Милан
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МИЛАН BENFICA/INTER
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