Харгривз: «Манчестер Сити» – очевидный фаворит Лиги чемпионов»

Бывший английский футболист Оуэн Харгривз оценил уровень «Манчестер Сити» после успеха в противостоянии с «Баварией».

Команда Хосепа Гвардиолы взяла верх над мюнхенским грандом с общим счётом 4:1 – судьбу дуэли решила победа 3:0 в первом матче, который прошёл на «Этихаде» на прошлой неделе.

«Нужно отдать должное «Манчестер Сити» и Гвардиоле. Сейчас команда выглядит просто потрясающе и является очевидным фаворитом Лиги чемпионов. Думаю, в противостоянии с «Баварией» «Сити» явно был сильнее», – цитирует BBC Харгривза, в прошлом поигравшего за «Баварию».

В полуфинале «Манчестер Сити» сыграет против мадридского «Реала».