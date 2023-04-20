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Лига чемпионов

Лаутаро Мартинес – лучший игрок матча «Интер» - «Бенфика» официально

20 Апреля 2023 • 00:17 Комментировать
Интер Милан
3:3
Бенфика
окончен

Аргентинский форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес был признан лучшим игроком сегодняшнего матча «Интер» - «Бенфика». Он состоялся на газоне арены «Сан-Сиро» в Милане и завершился боевой ничьей – 3:3. За яркий матч форварда наградили памятной статуэткой, дублирующей логотип Лиги чемпионов.

На счету нападающего в сегодняшней игре ключевой пас в эпизоде с первым голом «нерадзурри» и собственный гол.

Напомним, что по результатам двух четвертьфинальных матчей «Интер» прошёл в полуфинал Лиги чемпионов с общим счётом 5:3. Там он встретится с принципиальным соперником – «Миланом».

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Лаутаро Мартинес
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