Аргентинский форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес был признан лучшим игроком сегодняшнего матча «Интер» - «Бенфика». Он состоялся на газоне арены «Сан-Сиро» в Милане и завершился боевой ничьей – 3:3. За яркий матч форварда наградили памятной статуэткой, дублирующей логотип Лиги чемпионов.

На счету нападающего в сегодняшней игре ключевой пас в эпизоде с первым голом «нерадзурри» и собственный гол.

Напомним, что по результатам двух четвертьфинальных матчей «Интер» прошёл в полуфинал Лиги чемпионов с общим счётом 5:3. Там он встретится с принципиальным соперником – «Миланом».

Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов