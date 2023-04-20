«Манчестер Сити» – третья английская команда, вышедшая в полуфинал Лиги чемпионов в трёх сезонах кряду

«Манчестер Сити» вновь сыграет в полуфинале Лиги чемпионов после успеха в противостоянии с «Баварией».

«Горожане» выиграли со счётом 3:0 в первом поединке четвертьфинала, а в Мюнхене добыли ничью – 1:1. Таким образом, коллектив Хосепа Гвардиолы выступит в полуфинале Лиги чемпионов в третьем розыгрыше кряду. Как отмечает Opta, ранее это удавалось только двум представителям Английской премьер-лиги – «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Обе команды выдали свою серию с 2006 по 2009 год.

Напомним, что в позапрошлой кампании «Сити» уступил в финале «Челси», а в прошлой вылетел от «Реала» в полуфинале. С тем же «Реалом» предстоит поспорить за путёвку в финал и в этот раз.