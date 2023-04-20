Миланский «Интер» заработал более 8 миллионов евро на продаже билетов на матч с «Бенфикой»

Более 75 тысяч зрителей наблюдали за тем, как миланский «Интер» выходит в полуфинал Лиги чемпионов, точное количество - 75 380 зрителей. Это означает, что кассовый сбор на продажах билетов превысил 8 миллионов евро - 8,2 миллиона, сообщила пресс-служба клуба.

Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2019 года в игре с «Барселоной» - тогда «Интер» заработал на матче 7,9 миллионов евро.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов «Интеру» предстоит сразиться с другим клубом из Милана - «Миланом». В другом полуфинале сразятся английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».