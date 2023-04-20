Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

Минувшим вечером стали известны все полуфиналисты текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В компанию к мадридскому «Реалу» и «Милану» добавились миланский «Интер» и «Манчестер Сити».

«Нерадзурри» сыграли в результативную ничью с «Бенфикой» - 3:3 (общ. 5:3), а «Манчестер Сити» выстоял в Мюнхене против «Баварии», также сыграв вничью, но с менее результативным счётом – 1:1 (общ. 4:1).

Теперь на стадии полуфинала нас ждут миланское дерби и противостояние «Реала» и «Манчестер Сити». Матчи запланированы на 9-10 и 16-17 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в самом крупном городе Турции – Стамбуле.

О том, как проходили сегодняшние ответные игры стадии четвертьфинала, читайте в наших обзорах.