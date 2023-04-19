Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Шоу Упамекано, Холанна и арбитра: «Бавария» не проиграла «Манчестер Сити», но покинула Лигу чемпионов

19 Апреля 2023 • 23:59 Комментировать (5)
Бавария
1:1
Манчестер Сити
окончен
«Бавария» и «Манчестер Сити» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Встреча 1/4 финала состоялась 19 апреля на стадионе «Альянс Арена».
Протокол игры  
Бавария1:1Манчестер Сити
  57'Холанн Эрлинг (0:1)
(1:1) Киммих Йозуа83'  
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  60' 77' (Станишич Йосип ( 77'  88') Упамекано Дайо  35'Де Лигт МаттейсКанселу Жоау  11' 63' (Дэвис Альфонсо ( 63') Киммих Йозуа  45'Горецка ЛеонКоман КингслиМусиала Джамал 71' (Тель Матис ( 71') Сане Лерой 64' (Мане Садио ( 64') Чупо-Мотинг Эрик 71' (Мюллер Томас ( 71')
Запасные: Ибрагимович АрийонУльрайх СвенГнабри СержСарр БунаМазрауи НуссаирБлинд ДэйлиГравенберх Райан
Эдерсон Мораес  44'Аканджи МануэльДиаш РубенАке Натан  54' 66' (Лапорт Эмерик ( 66'  86') Стоунс ДжонРодри ЭрнандесСилва БернардуДе Брёйне Кевин 88' (Уокер Кайл ( 88') Гюндоган Илкай  45'Грилиш ДжекХоланн Эрлинг 84' (Альварес Хулиан ( 84')
Запасные: Льюис РикоФоден ФилПалмер КоулГомес СерхиоМарез РиядФиллипс КэлвинПерроне МаксимоОртега ШтефанКарсон Скотт
19 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

«Сити» прибыл в Мюнхен с гандикапом в три мяча, но Гвардиола, естественно, скидок делать не стал. Холанн, Де Брёйне, Бернарду, Грилиш, Гюндоган и Родри – все творцы домашнего разгрома оказались в старте. От «Баварии» исправлять ситуацию были брошены Чупо-Мотинг, Коман, Мусиала и Сане. Киммих и Горецка помогали из глубины, а Канселу и Павар поддерживали по флангам.

«Бавария» перекрыла кислород владению «Сити», установив невероятный для команд Гвардиолы процент 35 на 65. И момент шикарный был у Мюнхена: Мусиала отличной передачей нашёл рывок Лероя Сане, тот ушёл от Стоунза, вывалился на Эдерсона и бил наверняка, но совсем чуть-чуть не попал в угол. Следом Лерой выпилил шикарный удар со стандарта, обкрутил «стенку», но Эдерсон в углу мяч парировал.

Между этими моментами Сане первую заявку на звание антигероя матча выставил Упамекано. Дайо упустил Холанна и буквально срезал его, моментально увидев перед собой жёлтую карточку. Но не успел даже испугаться француз, как его соотечественник арбитр решение отменил, ведь Эрлинг из офсайда стартовал на передачу. Пронесло Дайо в том моменте, но он продолжал гнуть свою линию.

Когда Илкай Гюндоган наносил удар, Упамекано почему-то решил чуть выставить руку, отведённую за спину. Арбитр это движение и касание мяча заметил, назначив пенальти уже после сейва Зоммера. Упамекано ещё и жёлтую карточку получил, а Холанн вдруг его простил. Простил Эрлинг и всю «Баварию», выше ворот пробив с 11 метров. Благотворительность вновь взбудоражила хозяев и концовку тайма они провели отлично, но Коман после шикарного соло и пятки Сане пробил точно в Эдерсона, затем Кингсли же играл на добивании и попал в Чупо-Мотинга.

Очень много эмоций команды пережили за первый тайм, и второй получился куда скромнее по градусу. «Манчестер Сити» уже поглядывал на часы, а «Бавария» атаковала не так активно. И всё бы закончилось скучно, но тут напомнил о себе Дайо Упамекано. Опасный проход и прострел Комана ударом не завершились, Стоунз от лицевой линии вынес мяч и Де Брёйне с Холанном разыграли лёгкую двоечку. Эрлинг ворвался в штрафную площадь, Упамекано любезно упал перед Холанном и тому оставалось лишь расстрелять Зоммера – 0:1.

После этого гола, собственно, всё и закончилось. Игра моментально потухла, оба клуба расписались в принятии итогового результата. Правда, «Бавария» всё-таки ушла от поражения. Тель успел размочить счёт, сыграв на добивании, но уже до удара Матиаса боковой арбитр увидел офсайд у Комана. А легитимный гол с пенальти провёл Киммих – 1:1. «Тоненький» пенальти был назначен после того, как Мане пробил в руку Аканджи почти на лицевой линии.

«Манчестер Сити» во второй раз не переиграл «Баварию», но всё же оба четвертьфинала с громкой афишей завершились победой в одну калитку. И теперь как раз победители составят просто бомбезную пару в полуфинале: «Реал» - «Манчестер Сити».

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
SpsGod
20 Апреля 2023 в 00:15
У Упамекано синдром ПСЖ просто)
Жаль, что Бавария не подарила интригу, хотя очень старалась. Не хватало им еще парочку Команов как по мне, этот парень и на ЧМ создавал остроту и в Баварии очень сильно выделялся.

P.S. Реалу нужно просто еще одно чудо чтоб пройти МСити. Сильно уж Холанн выделяется игрой у горожан, мне кажется даже приход Месси не так усилил бы игру как норвежец.
pol-black
20 Апреля 2023 в 00:31
приход Месси мог бы усилить игру только при Холанне в составе.
pol-black
20 Апреля 2023 в 00:04
Бавария была очень хороша, даже думалось, что отыграются, заюьют первый гол и посыпется Сити. но не дожали где то. а горожане напротив - совершали много ошибок, не давили своим прессингом, дарили мячи. но выдержали давление, справились с нервами, и теперь в полуфинале. болельщиков Баварии - с хорошей игрой их команды. она тоже заслуживала сегодня выйти в следующую стадию.
roksanvanino2015
20 Апреля 2023 в 00:04
сомнительная, конечно, тактика играть с баварией на удержание
а если бы пропустили быстрый гол
бавария жи весь матч хватку не ослабевает
единственный кто бился - бернарду
остальные совсем уж перестраховались
да и подборов можно было больше выигратт
спасает что у баварии нет форварда - убийцы
так бы забили парочку
shadowlive91
20 Апреля 2023 в 00:01
Упомекано, давай, до свидания! Бавария не твой клуб
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Бавария Бавария
Манчестер Сити Манчестер Сити
1
1
2.70 3.20 2.80
Видео
Окончен
Интер Милан Интер Милан
Бенфика Бенфика
3
3
2.18 3.35 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Апреля
01:07 · Лига чемпионов
Шмидт – о вылете «Бенфики»: «Я доволен своей командой»
01:01 · Лига чемпионов
Бернарду Силва: «Эрлинг - особый игрок»
00:58 · Лига чемпионов
Сане – о вылете «Баварии»: «Сегодня мы отлично сыграли, «Манчестер Сити» пришлось тяжело»
00:48 · Лига чемпионов
Лаутаро: «Мы вернули «Интер» туда, где он должен быть»
00:42 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Первый тайм складывался непросто»
00:40 · Лига чемпионов
Индзаги – о выходе «Интера» в полуфинал: «Мы это заслужили»
00:39 · Лига чемпионов
Гвардиола вышел в полуфинал ЛЧ в десятый раз в карьере тренера, это рекорд турнира
00:38 · Португалия. Примейра-лига
«Бенфика» установила рекорд для португальских клубов
00:33 · Лига чемпионов
Бернарду Силва: «Хотим отомстить «Реалу» 1
00:30 · Лига чемпионов
Впервые в истории «Милан» и «Интер» сыграют пять раз за сезон
00:26 · Лига чемпионов
«Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 13 лет
00:24 · Лига чемпионов
Харгривз: «Манчестер Сити» – очевидный фаворит Лиги чемпионов»
00:17 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес – лучший игрок матча «Интер» - «Бенфика» официально
00:10 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» – третья английская команда, вышедшая в полуфинал Лиги чемпионов в трёх сезонах кряду
00:06 · Лига чемпионов
Миланский «Интер» заработал более 8 миллионов евро на продаже билетов на матч с «Бенфикой»
Все новости
Рекомендуем