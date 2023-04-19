Шоу Упамекано, Холанна и арбитра: «Бавария» не проиграла «Манчестер Сити», но покинула Лигу чемпионов

«Бавария» и «Манчестер Сити» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Встреча 1/4 финала состоялась 19 апреля на стадионе «Альянс Арена».

«Сити» прибыл в Мюнхен с гандикапом в три мяча, но Гвардиола, естественно, скидок делать не стал. Холанн, Де Брёйне, Бернарду, Грилиш, Гюндоган и Родри – все творцы домашнего разгрома оказались в старте. От «Баварии» исправлять ситуацию были брошены Чупо-Мотинг, Коман, Мусиала и Сане. Киммих и Горецка помогали из глубины, а Канселу и Павар поддерживали по флангам.

«Бавария» перекрыла кислород владению «Сити», установив невероятный для команд Гвардиолы процент 35 на 65. И момент шикарный был у Мюнхена: Мусиала отличной передачей нашёл рывок Лероя Сане, тот ушёл от Стоунза, вывалился на Эдерсона и бил наверняка, но совсем чуть-чуть не попал в угол. Следом Лерой выпилил шикарный удар со стандарта, обкрутил «стенку», но Эдерсон в углу мяч парировал.

Между этими моментами Сане первую заявку на звание антигероя матча выставил Упамекано. Дайо упустил Холанна и буквально срезал его, моментально увидев перед собой жёлтую карточку. Но не успел даже испугаться француз, как его соотечественник арбитр решение отменил, ведь Эрлинг из офсайда стартовал на передачу. Пронесло Дайо в том моменте, но он продолжал гнуть свою линию.

Когда Илкай Гюндоган наносил удар, Упамекано почему-то решил чуть выставить руку, отведённую за спину. Арбитр это движение и касание мяча заметил, назначив пенальти уже после сейва Зоммера. Упамекано ещё и жёлтую карточку получил, а Холанн вдруг его простил. Простил Эрлинг и всю «Баварию», выше ворот пробив с 11 метров. Благотворительность вновь взбудоражила хозяев и концовку тайма они провели отлично, но Коман после шикарного соло и пятки Сане пробил точно в Эдерсона, затем Кингсли же играл на добивании и попал в Чупо-Мотинга.

Очень много эмоций команды пережили за первый тайм, и второй получился куда скромнее по градусу. «Манчестер Сити» уже поглядывал на часы, а «Бавария» атаковала не так активно. И всё бы закончилось скучно, но тут напомнил о себе Дайо Упамекано. Опасный проход и прострел Комана ударом не завершились, Стоунз от лицевой линии вынес мяч и Де Брёйне с Холанном разыграли лёгкую двоечку. Эрлинг ворвался в штрафную площадь, Упамекано любезно упал перед Холанном и тому оставалось лишь расстрелять Зоммера – 0:1.

После этого гола, собственно, всё и закончилось. Игра моментально потухла, оба клуба расписались в принятии итогового результата. Правда, «Бавария» всё-таки ушла от поражения. Тель успел размочить счёт, сыграв на добивании, но уже до удара Матиаса боковой арбитр увидел офсайд у Комана. А легитимный гол с пенальти провёл Киммих – 1:1. «Тоненький» пенальти был назначен после того, как Мане пробил в руку Аканджи почти на лицевой линии.

«Манчестер Сити» во второй раз не переиграл «Баварию», но всё же оба четвертьфинала с громкой афишей завершились победой в одну калитку. И теперь как раз победители составят просто бомбезную пару в полуфинале: «Реал» - «Манчестер Сити».