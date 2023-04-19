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Фанаты «Бенфики» забросали пиротехникой болельщиков «Интера» видео

19 Апреля 2023 • 23:56 Комментировать
Интер Милан
3:3
Бенфика
окончен

Фанаты лиссабонской «Бенфики» во время сегодняшнего выездного матча против «Интера» забросали пиротехникой нижние ярусы арены «нерадзурри» «Сан-Сиро». Видеозаписью делится телеграм-канал «Первый спорт».

Сообщается, что некоторым болельщикам миланцев пиротехника прилетала буквально на головы.

Матч команд подошёл к концу. Команды показали результативную игру со счётом 3:3, однако подопечные Симоне Индзаги движутся в полуфинал благодаря набранному в первой встрече гандикапу, общий счёт - 5:3.

На следующей стадии турнира их ждёт заклятый соперник в виде «Милана». Вчера «россонери» удачно съездили на юг Италии в гости к «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика
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