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Лига чемпионов

Миланскому дерби в полуфинале Лиги чемпионов быть: «Интер» упустил победу, но прошёл «Бенфику»

19 Апреля 2023 • 23:55 Комментировать (1)
Интер Милан
3:3
Бенфика
окончен

«Бенфика» смогла в конце матча с «Интером» добиться ничьей, проигрывая по ходу в два мяча. Однако даже благодаря этому результату подопечные Симоне Индзаги пробились в полуфинал Лиги чемпионов, где в дерби сразятся с «Миланом».

Протокол игры  
Интер Милан3:3Бенфика
(1:0) Барелла Николо14'  
  38'Эурснес Фредрик (1:1)
(2:1) Мартинес Лаутаро66'  
(3:1) Корреа Хоакин78'  
  86'Силва Антониу (3:2)
  90'Муса Петар (3:3)
Онана АндреДармиан МаттеоАчерби ФранческоБастони Алессандро 80' (Д'Амброзио Данило ( 80') Дюмфрис ДензелБарелла Николо 76' (Чалханоглу Хакан ( 76') Брозович МарселоМхитарян ГенрихДимарко Федерико 80' (Госенс Робин ( 80') Джеко Эдин 76' (Корреа Хоакин ( 76') Мартинес Лаутаро 76' (Лукаку Ромелу ( 76')
Запасные: Де Врей СтефанКарбони ВалентинБелланова РаульКордац АлексАслани КристьянГальярдини РобертоХанданович Самир
Влаходимос ОдиссеасЖилберто Жуниор 46' (Нерес Давид ( 46'  90') Силва АнтониуОтаменди НиколасГримальдо АлехандроФлорентинуШикинью Франциску 80' (Муса Петар ( 80'  81') Силва Рафа  49' 80' (Невеш Жоау ( 80') Мариу Жоау 89' (Скьеллеруп Андреас ( 89') Эурснес ФредрикРамуш Гонсалу 74' (Гуэдеш Гонсалу ( 74')
Запасные: Гомеш АндреТенгстедт КасперСоареш СамуэлРодригес Фелипе IIН'Дур ЧреРистич МихайлоЛукас VI
19 апреля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

В среду определялись ещё два полуфиналиста Лиги чемпионов. После гостевой победы в Лиссабоне со счётом 2:0 «Интер» дома рассчитывал продолжить свой путь в главном еврокубке. Шансы «Бенфики» же на камбэк выглядели небольшими, учитывая, что «орлы» находятся в кризисе, проиграв три предыдущих поединка во всех турнирах, в том числе, даже «Шавишу» в чемпионате страны.

Поединок начался в неспешном режиме. «Интер» отдал мяч сопернику, но не попускал «Бенфику» к своей штрафной. Лиссабонцы же спешили включать скорости и почти не обостряли ход поединка. Пока португальцы ждали, «Интер» получил свою возможность и открыл счёт. Барелла на чужой полоивне поля отобрал мяч, сыграл в стеночку с Мартинесом, получив обратную передачу от партнера, вошёл в штрафную, убрал мяч под левую ногу и нанёс обводящий удар в дальний верхний угол. Пожалуй, после этого гола интрига в паре умерла окончательно.

У «Бенфики» после этого всё также ничего не получалось. Лишь по истечении получаса игры лиссабонцы заработали штрафной в опасной близости от ворот. Шикиньо перебросил «стенку», но Онана в падении мяч забрал. Казалось, миланцы контролировали ход матча, но португальцы всё же счёт сравняли. Рафа Силва справа навесил, а Эурснес оказался в центре штрафной в одиночестве и со второго этажа вколотил мяч в сетку, вернув ситуацию к тому состоянию, какой она была перед стартом поединка.

До конца первого тайма «Интер» предпочёл успокоить игру, и до перерыва счёт больше не изменился. Лиссабонцы постарались активно начать вторую половину, но все попытки найти кого-то из партнеров в чужой штрафной пресекались защитниками миланцев. При этом «Бенфика» после перерыва полностью контролировала мяч. «Интер» иногда пытался организовывать ответные вылазки, но скорее думал о том, как сберечь преимущество по сумме двух матчей.

Пока «Бенфика» пыталась что-то придумать, «Интер» вновь воспользовался своим моментом. Димарко на левом краю обыгрался с Мхитаряном, получил передачу в штрафной и прострелил, а Мартинесу оставалось уже с пары метров просто не промахнуться мимо пустых ворот, с чем аргентинец справился и вновь вывел свою команду вперёд.

Вскоре миланцы могли забить ещё, но после прострела Мхитаряна мяч прокатился по линии вратарской, но вот замкнуть никто не смог. Через пару минут «Интер» всё же увеличил своё преимущество. Корреа получил мяч слева от Димарко, обыграл двоих соперников и нанёс обводящий удар в дальний угол. Футбольный снаряд задел штангу и оказался в сетке.

«Бенфика» могла быстро сократить счёт. Миланцы обрезались на совей половине, Нерес перехватил мяч и пробил метров с пятнадцати, но угодил в штангу. Почти тут же лиссабонцы всё же отличились. Гримальдо навесил со штрафного, а Антониу Силва выиграл борьбу в воздухе и пробил притирку со штангой. «Бенфика» продолжала атаковать и сумела сравнять результат. После розыгрыша углового Муса замкнул прострел. Однако на большее времени у «Бенфики» уже не оставалось.

В итоге «Интер» пробился в полуфинал Лиги чемпионов, где соперником станет «Милан». Ровно двадцать лет команды уже встречались на этой стадии, и тогда «россонери» вышли победителями противостояния. Наверняка, теперь «Интер» постарается взять реванш.

Роман Андреев

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Комментарии (1)
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Sparrow88
19 Апреля 2023 в 23:59
В Милане второй день подряд праздник. Мои поздравления! Гол Бареллы - это конечно шедевр!
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