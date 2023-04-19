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Холанн – первый после Роналду игрок, забивший «Баварии» в обоих матчах одной стадии плей-офф Лиги чемпионов

19 Апреля 2023 • 23:53 Комментировать
Бавария
1:1
Манчестер Сити
окончен

Форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну удалось то, что до него делали немногие.

Лидер атаки «горожан» поучаствовал в разгроме мюнхенцев в первом матче (3:0), забив один из голов, а также отличился в ответном поединке. Как информирует MisterChip, Холанн – первый с 2017 года игрок, поразивший ворота «Баварии» в обоих матчах одной стадии плей-офф. Шесть лет назад это сделал Криштиану Роналду, на тот момент выступавший за мадридский «Реал». Ранее подобное удавалось провернуть Неймару, Джексону Мартинесу, Лукасу Подольски и Руду ван Нистелрою, Андрею Шевченко, Дидье Дрогба и Николя Анелька.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Криштиану Роналду Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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