Холанн – первый после Роналду игрок, забивший «Баварии» в обоих матчах одной стадии плей-офф Лиги чемпионов

Форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну удалось то, что до него делали немногие.

Лидер атаки «горожан» поучаствовал в разгроме мюнхенцев в первом матче (3:0), забив один из голов, а также отличился в ответном поединке. Как информирует MisterChip, Холанн – первый с 2017 года игрок, поразивший ворота «Баварии» в обоих матчах одной стадии плей-офф. Шесть лет назад это сделал Криштиану Роналду, на тот момент выступавший за мадридский «Реал». Ранее подобное удавалось провернуть Неймару, Джексону Мартинесу, Лукасу Подольски и Руду ван Нистелрою, Андрею Шевченко, Дидье Дрогба и Николя Анелька.