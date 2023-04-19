Де Брёйне обновил собственный рекорд по голевым передачам за сезон

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне проводит лучший сезон с точки зрения результативных передач.

Бельгиец ассистировал Эрлингу Холанну в поединке против «Баварии» в Мюнхене, что позволило «горожанам» повести со счётом 4:0 по сумме двух встреч четвертьфинального противостояния. Для де Брёйне сегодняшний ассист стал 23-м в сезоне во всех турнирах – личный рекорд игрока за всё время выступления в «Манчестер Сити». Ранее лучший показатель атакующего хавбека был зафиксирован в сезоне 2019/20 – 22 голевых паса.

На портале LiveResult.ru представлена текстовая трансляция матча «Бавария» – «Манчестер Сити», где можно следить за всеми событиями битвы.