Лаутаро Мартинес вошёл в топ-5 лучших бомбардиров «Интера» в Лиге чемпионов

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес поразил ворота «Бенфики» в ответном матче четвертьфинала.

Аргентинец отличился на 65-й минуте, установив на табло счёт 2:1 в пользу своей команды. Согласно сведениям Opta, с девятью забитыми голами Мартинес вошёл в пятёрку лучших бомбардиров «Интера» в Лиге чемпионов за всю историю. Выше в рейтинге располагаются только Адриано (14 голов), Хулио Крус (13), Эрнан Креспо (11) и Самуэль Это’О (10).

Напомним, что в первой встрече коллектив Симоне Индзаги обыграл «Бенфику» на выезде со счётом 2:0.

Текстовая трансляция матча «Интер» – «Бенфика» доступна на сайте LiveResult.ru.