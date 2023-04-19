Холанн повторил рекорд ван Нистелроя в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вновь не уйдёт с поля без забитого мяча.

Норвежец отличился в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который проходит в Мюнхене. Согласно сведениям Squawka, Холанн уже повторил рекорд для представителей Английской премьер-лиги по голам в рамках одного розыгрыша Лиги чемпионов (12). Прежним рекордсменом был экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелроой, забивший те же 12 голов в сезоне 2002/03.

Следить за событиями матча «Бавария» – «Манчестер Сити» поможет текстовая онлайн-трансляция от портала LiveResult.ru.