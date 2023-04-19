Зеедорф: «Я против увольнения Симоне Индзаги»

Бывший полузащитник миланского «Интера» Кларенс Зеедорф считает, что Симоне Индзаги должен продолжать работу с клубом вопреки слухам о скором расставании с ним. Череда неудач во внутреннем чемпионате изрядно поколебала веру руководства клуба в способности Симоне, и все чаще говорят о том, что летом его «попросят вон».

- Я не являюсь сторонником идеи расставания с Симоне Индзаги. Надо смотреть на всю картину, а не только на чемпионат. Я бы поменьше говорил о расставании с Симоне, - цитирует слова Зеедорфа fcinter1908.it.

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