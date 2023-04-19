​Зеедорф: «Какая возможность для «Интера»!

Миланский «Интер» принимает в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов лиссабонскую «Бенфику», и перспективы своего бывшего клуба прокомментировал Кларенс Зеедорф - игрок, который выигрывал Лигу чемпионов с тремя разными командами. Он считает, что перед «Интером» открывается отличная перспектива.

- Это прекрасная возможность выйти в полуфинал. В Лиге чемпионов у «Интера» получается лучше, чем в чемпионате. Это должно успокоить болельщиков и руководство клуба, - считает Зеедорф, слова которого цитирует fcinter1908.it.

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