Холанн впервые за два года не реализовал пенальти на клубном уровне

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн упустил возможность вывести свою команду вперёд в ответном матче с «Баварией».

Коллектив Хосепа Гвардиолы выиграл первый четвертьфинальный поединок со счётом 3:0, а в концовке первого тайма ответной встречи мог развить преимущество, однако норвежец не реализовал одиннадцатиметровый. Как отмечает Opta, для Холанна это первый незабитый пенальти на клубном уровне с апреля 2021 года (тогда он «простил» берлинский «Унион», выступая за «Боруссию» Дортмунд). С того момента и до сегодняшнего дня форвард был точен во всех 15 случаях, когда подходил к точке.

Текстовая трансляция матча «Бавария» – «Манчестер Сити» представлена на сайте LiveResult.