Диего Милито: «Интер» должен играть так, словно в первом матче было 0:0»

Бывший нападающий миланского «Интера» Диего Милито, автор двух голов в финале самого престижного турнира футбольной Европы в 2010 году, высказался по поводу шансов миланского клуба на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

- «Интер» должен быть настроенным на то, чтобы не давать шанс сложному сопернику, коим является «Бенфика». Нужно быть собранными и решительными, нужно играть так, словно в первом матче закончилось 0:0, - цитирует слова Милито fcinter1908.it.

Следить за событиями игры между миланским «Интером» и лиссабонским «Бенфикой» можно в формате прямой онлайн-трансляции.