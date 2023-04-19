Тухель: «Нельзя просто надеяться на чудо»

В ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов перед «Баварией» стоит сложная задача - сродни подвигам Геракла. Команде нужно отыграть дефицит в три мяча, образовавшийся после первой игры с «Манчестер Сити». Между тем Томас Тухель, наставник «Баварии», не похож на мечтателя, который надеется лишь на чудо.

- Если мы пройдем дальше, это будет чудом, но я не могу надеяться лишь на чудо. Игра против «Манчестер Сити» - это огромный вызов, и мы должны сделать на поле все, что возможно. Мы не сами, за нами наша армия фанатов, - цитирует слова Тухеля BBC Sport.

Следить за событиями матча между «Баварией» и «Манчестер Сити» можно в формате прямой онлайн-трансляции.