Полузащитник «Интера» Николо Барелла вновь огорчил «Бенфику» своим голом.

Итальянец стал автором забитого мяча в первом матче четвертьфинального противостояния, который завершился победой «нерадзурри» на выезде со счётом 2:0. В проходящем на «Сан-Сиро» ответном поединке Барелла отличился уже на 14-й минуте, выведя свою команду вперёд. Как отмечает MisterChip, Барелла – первый за 17 лет игрок «Интера», забивший в обоих матчах одной стадии плей-офф Лиги чемпионов. В 2006 году это удалось Деяну Станковичу в противостоянии 1/8 финала с амстердамским «Аяксом».

Следить за ходом матча «Интер» – «Бенфика» можно на портале LiveResult, где представлена текстовая трансляция.