Лаутаро Мартинес и Мхитарян – в основе «Интера» на матч против «Бенфики»

Миланский «Интер» и лиссабонская «Бенфика» озвучили стартовые составы на грядущий матч в Лиге чемпионов. Команды встречаются в ответной игре на стадии четвертьфинала турнира.
«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Мхитарян, Брозович, Барелла, Дюмфрис, Мартинес, Джеко;
«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Силва, Отаменди, Гримальдо, Шикинью, Флорентину, Рафа Силва, Жоау Мариу, Эурснес, Рамуш;
Встреча, состоявшаяся в Лиссабоне неделю назад, напомним, завершилась уверенной победой «нерадзурри» - 2:0. Текстовая трансляция грядущего матча – на портале Liveresult.ru.
Параллельно свой ответный матч сыграют «Бавария» и «Манчестер Сити».
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