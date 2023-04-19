Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Лаутаро Мартинес и Мхитарян – в основе «Интера» на матч против «Бенфики»

19 Апреля 2023 • 21:14 Комментировать
Интер Милан
1:0
Бенфика
1 2.20 X 3.50 2 3.50
1-й тайм

Миланский «Интер» и лиссабонская «Бенфика» озвучили стартовые составы на грядущий матч в Лиге чемпионов. Команды встречаются в ответной игре на стадии четвертьфинала турнира.

«Интер»: Онана, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Мхитарян, Брозович, Барелла, Дюмфрис, Мартинес, Джеко;

«Бенфика»: Влаходимос, Жилберто, Силва, Отаменди, Гримальдо, Шикинью, Флорентину, Рафа Силва, Жоау Мариу, Эурснес, Рамуш;

Встреча, состоявшаяся в Лиссабоне неделю назад, напомним, завершилась уверенной победой «нерадзурри» - 2:0. Текстовая трансляция грядущего матча – на портале Liveresult.ru.

Параллельно свой ответный матч сыграют «Бавария» и «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИНТЕР МИЛАН БЕНФИКА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24 мин
Бавария Бавария
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
0
2.70 3.20 2.80
Видео
24 мин
Интер Милан Интер Милан
Бенфика Бенфика
1
0
2.18 3.35 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
21:14 · Лига чемпионов
Лаутаро Мартинес и Мхитарян – в основе «Интера» на матч против «Бенфики»
20:37 · Англия. Премьер-лига
Оуэн – о «Челси»: «Не понимаю, как можно потратить 600 млн на трансферы, но остаться без форварда»
18:44 · Лига чемпионов
Колыванов: «У «Баварии» нет шансов против «Манчестер Сити»
18:31 · Лига чемпионов
Деменко: Победитель пары «Реал» - «Манчестер Сити» выиграет ЛЧ
18:15 · Лига чемпионов
Масалитин объяснил, за счёт чего «Реал» добивается успеха в Лиге чемпионов
18:03 · Лига чемпионов
Деменко — о шансах «Баварии» в противостоянии с «Манчестер Сити»: «В какой-то степени фантастика»
17:54 · Лига чемпионов
Деменко: Незабитый пенальти Кварацхелии? Он профессионал, справится с этим
16:56 · Лига чемпионов
Главный тренер «Бенфики» Шмидт — о матче с «Интером»: «Я всегда верю в свою команду»
16:46 · Лига чемпионов
Родриго объяснил, почему повторил празднование Роналду
16:32 · Лига чемпионов
Шевченко вспомнил об известном финале Лиги чемпионов «Милан» - «Ливерпуль»
14:30 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Я тренировал «Баварию» и знаю, какой у клуба менталитет»
14:18 · Лига чемпионов
Андронов дал прогноз на матч «Бавария» - «Манчестер Сити»
14:13 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва: «Возможно, это был мой последний матч в Лиге чемпионов»
14:12 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Бавария» - «Манчестер Сити» от Генича
13:52 · Лига чемпионов
Гюндоган уверен, что Тухель добьётся успеха в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем