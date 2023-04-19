«Бавария» и «Манчестер Сити» озвучили составы на ответную битву в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» Томаса Тухеля через час готовится дать бой «Манчестер Сити» за обидное поражение недельной давности. Его, напомним, «горожане» Хосепа Гвардиолы нанесли немецкому клубу в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов – 3:0.

Команды озвучили стартовые составы на грядущий поединок.

«Бавария»: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Канселу, Киммих, Горецка, Коман, Мусиала, Сане, Чупо-Мотинг;

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Силва, Стоунс, Родри, де Брёйне, Гюндоган, Грилиш, Холанн.

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