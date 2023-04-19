Бывший игрок «Интера» Бенуа Коэ в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между миланским клубом и «Бенфикой».

- Многие ожидали, что «Интер» в матче в Лиссабоне будет играть от обороны, но на деле команда ни в чем не уступила в атакующей игре «Бенфике», которую многие хвалили и называли фаворитом в этом противостоянии. Очень порадовало, что несмотря на игру в Серии А, команда собралась и выдала один из лучших матчей в сезоне.

- Какие ожидания перед этой игрой?

- Очень важно, чтобы команда не села в оборону с начала игры. «Интер» показал в Лиссабоне, что в атаке может играть лучше, чем «Бенфика» и в Милане команде стоит действовать также. Я уверен, что если «Интер» не сядет в защиту всей командой с 1-х минут, то команда без проблем пройдет в полуфинал, а вот если выберет оборонительную тактику, могут быть неприятности, — сказал Коэ.