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Колыванов: «У «Баварии» нет шансов против «Манчестер Сити»

19 Апреля 2023 • 18:44 Комментировать
Бавария
...
Манчестер Сити
1 2.80 X 4.05 2 2.35
Через 1 ч. 17 мин.

Российский специалист Игорь Колыванов совсем не верит в то, что мюнхенской «Баварии» сегодня вечером удастся сотворить сенсацию и пройти «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Шансов вообще нет у «Баварии». Понятное дело, что они попробуют, постараются, приложат все свои усилия, но «Манчестер» очень мощная команда, которой очень сложно противостоять», - цитирует Колыванова «Газета.Ру».

Напомним, первая игра между этими соперниками прошла неделю назад в Манчестере и завершилась разгромной победой «горожан» - 3:0.

Следите за ходом грядущего матча в текстовой трансляции от портала Liveresult.ru. Старт игры – в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Игорь Колыванов
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БАВАРИЯ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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