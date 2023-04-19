Колыванов: «У «Баварии» нет шансов против «Манчестер Сити»

Российский специалист Игорь Колыванов совсем не верит в то, что мюнхенской «Баварии» сегодня вечером удастся сотворить сенсацию и пройти «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Шансов вообще нет у «Баварии». Понятное дело, что они попробуют, постараются, приложат все свои усилия, но «Манчестер» очень мощная команда, которой очень сложно противостоять», - цитирует Колыванова «Газета.Ру».

Напомним, первая игра между этими соперниками прошла неделю назад в Манчестере и завершилась разгромной победой «горожан» - 3:0.

Следите за ходом грядущего матча в текстовой трансляции от портала Liveresult.ru. Старт игры – в 22:00 по московскому времени.